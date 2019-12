Ook E40 De Panne-Veurne in lijst zwarte verkeersknooppunten Bart Boterman

06 december 2019

17u40 0 Veurne Nu Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) een nieuwe, dynamische lijst van de zwarte verkeersknooppunten in Vlaanderen heeft gepubliceerd, duikt ook de E40 tussen De Panne en Veurne richting Brugge op in de statistieken. Het stuk autosnelweg bekleedt plaats 226 van de 314 zwarte punten in Vlaanderen.

Tussen Adinkerke en afrit Veurne gebeurt wekelijks wel een ongeval, al dan niet met lichamelijke tol. Op 28 november bijvoorbeeld begon een voertuig te tollen door aquaplaning tijdens het inhalen van een vrachtwagen, aan normale snelheid. Het voertuig botste met de truck en een vangrail. Nochtans ziet het wegdek er ogenschijnlijk in goede staat uit. “De plaats is bekend om zijn ongevallen. Klimatologische omstandigheden spelen vooral een rol. De snelweg maakt er een bocht en loopt op. Gladheid en aquaplaning zijn het gevolg, maar vraag mij niet naar de fysische verklaring”, weet Veurns burgemeester Peter Roose (VeurnePlus).

“De snelweg valt uiteraard buiten mijn bevoegdheid, maar het is aangewezen dat er ingrepen aan het wegdek gebeuren om verdere ongevallen te vermijden. Als die aanpassingen mogelijk zijn, tenminste”, aldus Peter Roose. In het verleden werden nog groeven in de tarmac aangebracht door Agentschap Wegen & Verkeer, maar dat maakte geen einde aan de slippartijen. Voorlopig zijn er nog een plannen om het stuk snelweg opnieuw aan te leggen.