Ongeval waarbij Bjorn (28) en Sarah (29) stierven, is te wijten aan overdreven snelheid Bart Boterman

10 juli 2020

13u02 1 Veurne Het dramatische ongeval in Bulskamp bij Veurne van woensdag, Het dramatische ongeval in Bulskamp bij Veurne van woensdag, waarbij Bjorn Cleerbaut (28) uit Halle-Zoersel en zijn ex-vriendin Sarah (29) uit Brecht om het leven kwamen , is te wijten aan overdreven snelheid. Dat meldt het parket van Veurne.

Er werd een gerechtsdeskundige aangesteld om de oorzaak van het ongeval na te gaan. “De deskundige kwam tot de bevinding dat het rijden aan een onaangepaste snelheid in functie van de plaatsgesteldheid, met een bocht van negentig graden naar links, de oorzaak was van het dramatisch ongeval", aldus het parket.

Het was een passant in de Boonakkerstraat die de BMW op zijn dak had zien liggen in de diepe sloot. De auto werd meteen uit de gracht getakeld met hulp van een landbouwer, maar de twee inzittenden waren al overleden door de klap.

Bjorn Cleerbaut, die aan het stuur zat, was erop uitgetrokken met zijn ex-vriendin om te kamperen.