Olievervuiling op kanaal wellicht afkomstig van industriepark in Veurne Bart Boterman

16 oktober 2019

17u46 6 Veurne Op het kanaal Veurne-Nieuwpoort is woensdagnamiddag een drijvende olielaag vastgesteld. De brandweer probeert verdere vervuiling tegen te gaan. De vervuiling is vermoedelijk afkomstig van het industriepark in Veurne.

“Het oliespoor stroomt van Veurne richting Nieuwpoort. We hebben de bron inmiddels gevonden, een bus die vanuit het industriepark in Veurne in het kanaal uitmondt. De politie onderzoekt wie de vervuiler is, wij proberen te voorkomen dat de olie verder weg stroomt”, zegt luitenant Marc Villé van de brandweerpost Oostduinkerke. In Wulpen heeft de brandweer een bootje te water gelaten.

“We leggen absorberende oliebomen dwars over het kanaal. In samenspraak met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is besloten geen oplosmiddel te gebruiken. Dat oplosmiddel voor olie zinkt en is even slecht voor het aquatisch milieu”, aldus de luitenant.