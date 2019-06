Oeps: vrachtwagen blijft haperen aan luifel van winkel: brandweer moet metaal uit portier knippen Jelle Houwen

20 juni 2019

17u04 2

Een vrachtwagenbestuurder reed donderdagmiddag de luifel en het zonnescherm van groenten- en fruitzaak ‘t Winkeltje in de Ooststraat in Veurne stuk. De luifel was helemaal uitgerold en hing over het voetpad. Een chauffeur van een vrachtwagen die passeerde reed iets te veel naar rechts in de straat en bleef met het voorste portier haperen aan de luifel. Er is veel schade door het ongeval maar er vielen gelukkig geen gewonden. De luifel van ‘t Winkeltje is volledig vernield en de stalen draagarmen deden het portier van de vrachtwagen rechts plooien. Ook het glas van het portier brak volledig. De brandweer van Veurne diende ter plaatse te komen om technische bijstand te verlenen. Met een hydraulische schaar moesten ze het portier van de vrachtwagen waarin de luifel vastzat openknippen.