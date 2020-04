Nu het aantal ziekenhuisopnames daalt, start

AZ West voorzichtig ingrepen en consultaties op Gudrun Steen

30 april 2020

13u40 19 Veurne Vanaf maandag 4 mei voert het medisch team van AZ West in Veurne opnieuw dringende ingrepen uit in dagopname. Geleidelijk aan wordt de dienstverlening opgebouwd, maar bezoek blijft verboden.

Momenteel zijn er 9 patiënten op de COVID-19-afdeling van het AZ West, verblijven er 6 op de afdeling Intensieve Zorgen en 5 op de triage-afdeling. Gezien dat aantal aan het dalen is, wil het ziekenhuis zijn diensten opnieuw opstarten. De timing is onder voorbehoud van de richtlijnen van de federale overheid.

“Dringende ingrepen in dagopname kunnen vanaf maandag”, overloopt algemeen directeur Lieven Vermeulen van AZ West. “Ook de consultaties starten we op, maar enkel op afspraak. De ambulante kinesitherapiewerking zetten we eveneens open. Vanaf 13 mei kunnen we uitbreiden naar chirurgische ingrepen met overnachting en nog een week later willen we het chirurgisch dagziekenhuis opnieuw operationeel krijgen. Patiënten die een ingreep ondergaan moeten maximum 72 uur vooraf getest worden op het coronavirus. Alle coronadiensten zullen we op één gescheiden afdeling onderbrengen. Daar is een aparte kineruimte.”

Strenge maatregelen

Bezoekers laat AZ West niet toe. Het voert strenge maatregelen in om de veiligheid te waarborgen. “Aan de ingang zal een medewerker iedereen screenen en de lichaamstemperatuur meten”, vertelt Vermeulen. “We laten enkel een begeleider toe bij hulpbehoevende patiënten. Je kan het ziekenhuis pas binnen met een mondmasker. We delen die uit aan de ingang. Ook handen ontsmetten kan daar. Vloermarkeringen zorgen voor een veilige in- en uitstroom. In de wachtzalen staan de stoelen op een veilige afstand en liggen er geen tijdschriften, brochures of speelgoed. De cafetaria blijft gesloten.”