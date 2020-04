Nu de scholen langer dicht blijven, Veurne steunt kwetsbare gezinnen met laptops Gudrun Steen

16 april 2020

07u40 0 Veurne Ook na deze paasvakantie zullen scholen digitaal lesgeven. Omdat de kwetsbare gezinnen niet uit de boot zouden vallen, deed de Veurnse burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) een duit in het zakje.

“We vinden dat iedereen aan het digitale onderwijs moet kunnen deelnemen”, duidt Roose. “Nu is dat niet het geval. Kwetsbare gezinnen bijvoorbeeld hebben het budget niet om een computer aan te kopen. Dat maakt dat die kinderen veel moeilijker aan het afstandsonderwijs kunnen deelnemen. Dankzij het sociaal fonds van de burgemeester konden we 20 laptops aankopen. Daarnaast zal ook het vast bureau van het OCMW 20 draagbare computers aanschaffen. Die toestellen geven we via de sociale dienst van het OCMW in bruikleen aan de gezinnen die ze goed kunnen gebruiken.”