Nog geen tiener en al Frans leren, Veurne experimenteert ermee GUS

30 september 2019

12u03 0 Veurne Kinderen uit het tweede en derde leerjaar van Veurne kunnen vanaf 9 oktober Frans leren. Hun leeftijdsgenootjes van buurgemeente Hondschoote krijgen Nederlandse les. Het doel? Meer kansen op de arbeidsmarkt.

Onder de noemer ‘je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen’, werken Veurne en Hondschoote samen. Alle Veurnse leerlingen van 7 tot 9 jaar kunnen vanaf 9 oktober tien sessies Frans volgen op woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur. Studenten van de lerarenopleiding van INSPE, een Noord-Franse hogeschool uit Rijsel, zullen het lespakket uitwerken en geven. Er kunnen dit schooljaar maximum dertig kinderen deelnemen. Inschrijven kan via www.veurne.be/taalprojectfrans.

In Hondschoote vinden de tien lessen Nederlands plaats op woensdagvoormiddag gegeven door studenten van de lerarenopleiding van Howest. De Veurnse en Franse leerlingen zullen elkaar ook ontmoeten. Zo leren ze niet alleen elkaars taal maar ook cultuur kennen. “Hoe jonger de kinderen een vreemde taal leren, hoe meer voordeel ze eruit halen”, vindt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus). “Gezien onze ligging vlakbij Frankrijk verhoogt het ook de toekomstige kansen op de arbeidsmarkt.” En voor Veurns schepen Celine Mouton (Veurne Plus) betekent het leren van een andere taal en cultuur vooral dikke fun.