Exclusief voor abonnees Noble Chocolates opent vrijdag een shop in de Handelsstraat in Veurne Patriek Destrooper wil de wereld veroveren met chocolade en kaaskoekjes GUS

01 oktober 2019

16u59 2 Veurne Noble Chocolates in Veurne verkoopt zijn assortiment chocolade en kaaskoekjes vanaf vrijdag in zijn shop in het bedrijf zelf. “Mijn droom? Hetzelfde succes nastreven als Jules Destrooper, het koekjesbedrijf in Lo-Reninge waar ik veertig jaar lang heb gewerkt”, zegt Patriek Destrooper (62). Vier jaar terug besloot hij, na onenigheid met zijn broer, Jules Destrooper te verkopen.

“Ik was achttien jaar toen ik al droomde over de lancering van een kaaskoekje”, mijmert Patriek. “Dat was binnen de muren van Jules Destrooper niet haalbaar dus legden we ons daar toe op zoete lekkernijen. Uiteraard was het vier jaar terug een emotionele periode toen we het levenswerk van de familie Destrooper van de hand deden.

