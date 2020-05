Nieuwssite ‘De Veurnsche Gazette’ is offline. “De boetes waren er te veel aan” Gudrun Steen

11 mei 2020

09u47 0 Veurne ‘De Veurnsche Gazette’ vind je niet meer op het internet. Hoe dat komt? Initiatiefnemers Louis Lermytte (19) en Gaethan Catteeuw (18) kregen een aantal boetes. Daarnaast vinden ze de tijd niet meer om dagelijks vers nieuws online te zetten.

Een zestal jaar stond ‘De Veurnsche Gazette’ online. Gemiddeld keken er dagelijks een paar duizend mensen naar. Toen in 2017 een vliegtuigbom op de site van de vroegere Rethorica in het hart van Veurne werd gevonden surften er op één dag tot 10.000 mensen naar die lokale nieuwssite. Oorspronkelijk wilde Louis Lermytte beginnen met een krantje maar toen Gaethan erbij kwam evolueerde dat naar een digitale nieuwssite. Daron Mertens (18) verzorgde de redactie. “We stoppen in de eerste plaats omdat we er geen tijd meer voor hebben”, reageert Gaethan. “We studeren allemaal in andere steden en zijn niet meer altijd in Veurne. Daarnaast kregen we ook boetes voor het gebruik van foto’s zonder bronvermelding. Om verdere sancties te vermijden hebben we de site offline gehaald. Vanaf vandaag is de domeinnaam verleden tijd.”

Goed gevoel

Door de site is de interesse in digitale media en journalistiek aangewakkerd bij het trio. “Louis volgt grafische en digitale media in Gent, Daron gaat verder in de journalistiek en ik leg me toe op de opleiding tv-film aan de Luca school of arts in Genk”, zegt Gaethan. “Die studies zouden we nooit gekozen hebben mochten we ‘De Veurnsche Gazette’ niet hebben gehad. Mijn hoogtepunt was het sfeerverslag van Veurne La Fête omdat we dan grote namen zoals Hooverphonic en Regi mochten interviewen. Louis was het meest trots op het weerbericht.”