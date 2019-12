Nieuwe Voka-regiovoorzitter Veurne is Pieter De Brabandere: “Regio moet koploper worden in bouwsector” GUS

18 december 2019

11u32 0 Veurne Na vier jaar geeft Maya Strobbe uit Nieuwpoort haar regiovoorzitterschap binnen Voka door aan Pieter De Brabandere. Hij is samen met zijn broer Paul de vierde generatie binnen het bedrijf Group De Brabandere in Veurne.

Pieter heeft als kersvers voorzitter ambities om de regio Veurne op de kaart te zetten als koploper in de bouwsector. “Het kenniscentrum voor duurzaam wonen, bouwen en renoveren Acasus in Veurne wordt uitgebouwd. Daarnaast pleit ik voor een richting bouw aan het VTI in Veurne. Verder vind ik het belangrijk dat Voka blijft wegen op een snelle aanpak van de gewestweg N8 tussen Veurne en Ieper. Tot slot wil ik de samenwerking tussen Veurne en het Noord-Franse Duinkerke verder versterken. Ons bedrijf heeft een vestiging in de haven van Duinkerke.” Pieter is benoemd voor drie jaar. De regio Veurne omvat naast Veurne zelf ook De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Alveringem, Diksmuide, Houthulst, Koekelare, Kortemark en Lo-Reninge.