Nieuwe opleiding bij VDAB, want er zijn te weinig begeleiders voor kinderopvang GUS

29 oktober 2019

08u51 0 Veurne Op 15 november start voor het eerst in Veurne een opleiding ‘begeleider in de kinderopvang’, met als doel om het grote aantal vacatures voor die job te kunnen wegwerken. De Panne, Koksijde en Nieuwpoort ondersteunen het initiatief.

Na Oostende is Veurne de tweede stad in onze provincie waar de VDAB de opleiding ‘begeleider in de kinderopvang’ erkent. “In een straal van 20 kilometer rond Veurne zijn er 20 vacatures en in een straal van 40 kilometer zijn het er een 60-tal”, zegt Nele Sohier van de VDAB. “De opvangdiensten uit de regio kampen met een permanent tekort aan personeel. Vaak gaat het om vervangingsvacatures met de optie op vaste tewerkstelling nadien. De nood is het hoogst in de buitenschoolse opvang. Met het diploma dat de cursisten na het volgen van de opleiding krijgen kunnen ze ook werken in kinderdagverblijven of zelf een kinderopvang starten. Dit is een proefproject. Stel dat door die opleiding het aantal vacatures drastisch teruggeschroefd wordt, kunnen we het uitrollen naar andere regio’s.”

Gratis voor werkzoekenden

De opleiding duurt ongeveer anderhalf jaar en is voltijds. De cursist heeft wekelijks gemiddeld 30 uur les. Per week zijn twee lesdagen ingepland en daarnaast moeten de deelnemers 640 uur stage lopen. Heb je nog geen diploma secundair onderwijs? Dan kan je dat ontvangen door een extra module ‘Aanvullende Algemene Vorming’ te volgen. “De opleiding is kosteloos voor voltijds werkzoekenden”, geeft Nele nog mee. “Op maandag gaat de les door in BKO Benjamien, op vrijdag in dienstencentrum De Zonnebloem en op woensdag in het Annuntiata-instituut.” Interesse? Nele Sohier kan je bereiken op 057/22.65.40 of nele.sohier@vdab.be. Meer informatie krijg je ook op de zorg- en onderwijsbeurs die op 5 november tussen 10 en 15.30 uur plaatsvindt in Furnevent in Veurne.