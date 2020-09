Nieuwe kinderopvang Zuidburg nog maar open en meteen volzet Gudrun Steen

03 september 2020

09u59 0 Veurne De kinderopvang Zuidburg langs de vaart in Veurne met plaats voor 36 kinderen heeft nog maar de deuren open gezet en alle plaatsen zijn al ingenomen. Vijf onthaalouders zijn er aan de slag.

De nieuwe groepsopvang werkt onder de vleugels van de vzw Vrije Kinderdagverblijven Veurne die instaat voor de opvang van ongeveer 250 kinderen in Veurne en de regio. Het doet dat in de kinderdagverblijven ’t Sporrewaan in Veurne en Kinderhaven in Reninge, de buitenschoolse opvang De Kadees in Veurne en via een 25-tal onthaalouders. “De vraag blijft groot”, zegt directeur algemeen beleid Melissa Verstraete. “Zuidburg is al meteen volzet. Het is een uniek project omdat in het gebouw ook assistentiewoningen zijn ingericht. Jong en oud onder één dak dus. We organiseren de opvang daar in twee groepen van 18 kinderen. Alles is splinternieuw en de binnentuin is een pluspunt.” Het team van de groepsopvang Zuidburg bestaat uit Kjenta Claeys, Lisa Clauw, Leigh Demeulemeester, Naomi Depuydt en Daphné Vermoote. Vrije Kinderdagverblijven zoekt nog steeds onthaalouders.