Net voor de verkiezingen geeft minister Geert Bourgeois (N-VA) 1,8 miljoen euro voor restauratie kasteel Beauvoorde GUS JHM

24 mei 2019

16u06 0 Veurne De subsidie die Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) geeft, dient voor de restauratie van het kasteel, de cultuurgoederen die erin staan en de opwaardering van het kasteelpark.

“Restauratie is nodig om dat unieke waterkasteel te behouden en het museum en belevingscentrum verder uit te bouwen”, motiveert Bourgeois. “Er ligt een toekomstplan voor de komende twintig jaar op tafel. Op korte termijn gaat het over consolidatiewerken aan het kasteel met het meubilair, de schilderijen, wapenschilden en decoratiestukken. Daarna volgt een vooronderzoek. De grondige restauratiewerken staan vanaf 2021 op de planning. Tot slot pakken we het park rondom het kasteel aan. De site is eigendom van de Vlaamse overheid die het in erfpacht heeft gegeven aan Herita. Ik kan nu al meegeven dat we het terrein ook tijdens de werken zullen openstellen via werfbezoeken. Dit is een goed voorbeeld van hoe je erfgoed toegankelijk kan maken.” Het kasteel van Beauvoorde dateert van de twaalfde eeuw.