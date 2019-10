Nederlandse oplichter riskeert 18 maanden cel voor oplichting met bitcoincomputers Bart Boterman

11 oktober 2019

15u36 0 Veurne Een Nederlandse oplichter riskeert 18 maanden celstraf voor de Veurne rechtbank. De oplichter met al 27 veroordelingen in Nederland verkocht zeven bitcoincomputers via tweedehandssites aan een man uit Veurne, samen meer dan 7.000 euro waard. Die computers, om cryptomunten te genereren, stuurde hij echter nooit op.

Vijf maanden na betaling kreeg het slachtoffer nog steeds geen levering, dus ging hij de ‘verkoper’ opzoeken in zijn woonplaats De Venter in Nederland. Daar bleek beklaagde U.Y. echter niet te wonen. Na verder eigen onderzoek vond het slachtoffer uit Veurne verschillende lotgenoten die eveneens werden opgelicht door de man, hoofdzakelijk Nederlanders. In totaal zou hij 50 bitcoincomputers, die hij allicht niet eens in zijn bezit had, hebben verkocht zonder af te leveren. Met het hele oplichtingsdossier stapte de inwoner van Veurne naar de politie.

Het openbaar ministerie eist 18 maanden celstraf. “Gezien zijn 27 veroordelingen in Nederland voor oplichting en zwendel eis ik een zeer ontradende celstraf. Frappant is dat deze man naast zijn fraudeleus handeltje ook een ziekte-uitkering trok”, aldus de procureur. De advocaat van U.Y. vroeg de vrijspraak en stelde dat de bitcoincomputers wél afgeleverd waren, maar daar was geen enkel sluitend bewijs van. Het slachtoffer uit Veurne vroeg een schadevergoeding van een ruime 7.000 euro. Vonnis 8 november.