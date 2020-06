Nederlandse (51) krijgt 2 jaar cel omdat ze als drugskoerier fungeerde in de regio: “Ik moest operatie van mijn hond betalen” Bart Boterman

30 juni 2020

09u43 12 Veurne Een Nederlandse vrouw is tot 2 jaar celstraf veroordeeld omdat ze als drugskoerier actief was in de regio rond De Panne, Oostende, Roeselare, Brugge en Langemark-Poelkapelle. Ingrid B. moet ook 8.000 euro boete betalen en ziet haar Daihatsu verbeurd verklaard.

De vrouw van 51 uit het Nederlandse Rozendaal werd eind januari per toeval betrapt toen ze uit het verkeer werd gehaald bij een routinecontrole in De Panne. De vrouw gedroeg zich verdacht en stond bovendien geseind voor de afname van een DNA-staal in een ander onderzoek. Toen de politie haar deed stoppen, probeerde ze nog vlug een papiertje in brand te steken. Daarop stonden namen van klanten die ze moest voorzien van cannabis. Volgens het openbaar ministerie werden dankzij dat papier heel wat subdealers geïdentificeerd en gearresteerd.

Zieke hond

Onder haar motorkap werden ook twee zakken gevonden met 106 en 211 gram cannabis. Ze had ook cocaïne in haar kledij zitten, maar dat was voor eigen gebruik verklaarde ze. Tijdens het onderzoek bleek dat de vrouw als drugskoerier fungeerde vanuit Nederland en de regio voorzag van cannabis, speed en cocaïne in opdracht van een hoofddealer. Dat gaf de vrouw ook toe op de rechtbank en ze verklaarde sinds november 2019 actief te zijn. Als drijfveer gaf ze haar beperkt inkomen aan. Ook haar hond moest geopereerd worden en haar zoon had problemen veroorzaakt, met als gevolg een minnelijke schikking die ze moest financieren.

De rechter vond de feiten meer dan bewezen en laakbaar. De vrouw werd veroordeeld tot 2 jaar cel, 8.000 euro boete, een verbeurdverklaring van haar Daihatsu en 834 euro.