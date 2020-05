Na kritiek van handelaars: Ooststraat in Veurne toch weer open voor verkeer Gudrun Steen

19 mei 2020

18u06 0 Veurne Verandering van plan. Het stadsbestuur van Veurne maakte voor de heropening van de winkels de Ooststraat verkeers- en parkeerarm, zodat voetgangers en fietsers voldoende ruimte zouden hebben. Op die beslissing keert het nu terug.

De Ooststraat in het centrum van Veurne is de commerciële ader van de stad. Daarom besloot het bestuur die weg af te sluiten voor alle verkeer. Ook parkeren was er niet toegelaten. Daarop kwam kritiek van de handelaars zelf, omdat er veel minder passage was. Ook oppositiepartij N-VA kantte zich ertegen en de Zuidstraat, waar ook winkels zijn gevestigd, vond het niet eerlijk dat de ene straat wel en de andere niet werd afgesloten. Een poll georganiseerd door HLN bevestigde de kritiek. Van de ruim 800 deelnemers was 66 procent tegen de beslissing.

Verplichte wandelrichting

Dinsdag heeft het bestuur de Ooststraat terug opengesteld, maar dan als woonerf. Dat betekent dat automobilisten maximaal 20 kilometer per uur mogen rijden. Er zijn afgebakende parkeerzones. Voetgangers hebben altijd voorrang en mogen de rijweg gebruiken. Ze mogen het verkeer evenwel niet belemmeren, stelt Veurne. Voetgangers moeten een verplichte wandelrichting volgen. Van het Zevensterrenplein wandel je aan de rechterkant naar de Grote Markt.