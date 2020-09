Na de lockdown en de droogte houdt plantencentrum Aquabotanica opendeur Gudrun Steen

25 september 2020

11u54 0 Veurne Aquabotanica in Veurne is al jaren gespecialiseerd in kustplanten, maar zaakvoerders Peter De Coninck en Els Van Cauteren hebben er geen gemakkelijk jaar op zitten. Daar zitten corona én de droogte voor alles tussen. Toch kijken ze vol vertrouwen naar de toekomst. Vanaf dit weekend pakken ze uit met hun opentuindagen.

Midden in het voorjaar moesten Peter en Els noodgedwongen de deuren van hun plantencentrum Aquabotanica sluiten. “Het plantseizoen was net gestart. Ons bedrijf draait een groot deel van de omzet tijdens die lentedagen en die omzet zagen we met 65 procent zakken”, zucht Peter. “Gelukkig kregen we nog bestellingen per mail of telefoon. Het persoonlijke contact met de klant en zijn tuin had zijn voordelen. We konden nog meer tips op maat geven. Tijdens de lockdown werd de tuin nog meer geapprecieerd. Op 18 april mocht onze zaak opnieuw open. De verkoop herpakte zich onmiddellijk. Het tuinieren zat in de lift.”

De coronasluiting was nog niet helemaal verteerd of daar was de droogte. “We hebben een voorraad van één miljoen liter regenwater”, schetst Peter. “Tegen eind mei was die zo goed als verbruikt. Grondwater kunnen we niet gebruiken, omdat er te veel zout in zit. Met leidingwater vulden we onze reserve noodgedwongen aan. Gelukkig is ons assortiment planten hitte- en droogtebestendig en relatief onderhoudsarm.”

Al bijna 30 jaar houdt Aquabotanica zijn opentuindagen eind september en begin oktober, omdat er dan nog veel in bloei staat. Je kan er vanaf dit weekend terecht aan de Ieperse Steenweg 112.

Meer info: www.aquabotanica.eu.