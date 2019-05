Motorrijder eindigt na bocht in gracht Jelle Houwen

28 mei 2019

Een motorrijder liep dinsdagmiddag verwondingen op na een verkeersongeval in de Roesdammestraat in Veurne. De man reed in de richting van Diksmuide toen hij ter hoogte van Avekapelle en de afslag naar Zoutenaaie na een bocht van de weg afraakte. Zowel de man als de motor kwamen daarbij in de gracht terecht. De motard zelf werd in de gracht van zijn tweewieler geslingerd en belandde in het gras. Een ambulance kwam ter plaatse om de man te verzorgen. Samen met de politie en enkele buurtbewoners moest de man uit de gracht worden getild. Hij werd daarna met verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Zijn tweewieler werd getakeld.