Motorcompartiment brandt volledig uit, bestuurder kan auto nog net aan de kant zetten Bart Boterman

30 april 2020

10u17 0 Veurne In de Bulskampstraat in Bulskamp, deelgemeente van Veurne, is woensdagavond enige oproer ontstaan door een autobrand ter hoogte van woonzorgcentrum Sint-Anna.

Een bestuurder van een lichte vrachtauto merkte iets voor 19 uur dat er een hevige rookpluim van onder zijn motorkap kwam, tijdens het rijden. De bestuurder kon op tijd stoppen, uitstappen en de hulpdiensten verwittigen. De brandweer van Veurne snelde ter plaatse. Bij aankomst was het motorcompartiment al hevig aan het branden. Uiteindelijk konden de pompier voorkomen dat de wagen volledig in vlammen op ging. Het motorcompartiment is wel volledig uitgebrand. De straat was een uur lang afgesloten, tot de takeling van het voertuig voorbij was.