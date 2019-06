Mooneye (De Nieuwe Lichting) en Elise K (The Voice) op Veurne La Fête GUS

14u48 0 Veurne Veurne La Fête, het gratis festival waarmee Veurne op vrijdag 6 september uitpakt op de Grote Markt, heeft twee nieuwe namen gelost: lokaal talent Elise K en de winnaar van De Nieuwe Lichting op Studio Brussel, Mooneye.

Hooverphonic werd een tijdje terug al bekendgemaakt als headliner van Veurne La Fête. Nu voegt de organisatie nog twee nieuwe namen toe aan haar affiche. Elise K woont in Veurne zelf en was te zien tijdens het VTM-programma ‘The Voice van Vlaanderen’. Deze zomer duikt ze de studio in voor de opnames van haar eerste EP (een album met een beperkt aantal nummers) die vermoedelijk dit najaar zal uitkomen. Mooneye scoorde dan weer tijdens De Nieuwe Lichting, een wedstrijd waarin Studio Brussel jong opkomend talent beloont. De band verzorgde met zijn tijdloze songs al het voorprogramma van onder meer Intergalactic Lovers en Novastar.