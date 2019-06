Mooie woorden zweven over Beauvoorde begin juli GUS

10u38 0 Veurne Ook verzot op lezen en poëzie? Dan is het eerste letterenfestival van 3 tot en met 7 juli bij het kasteel in Beauvoorde iets voor jou. “Beauvoorde willen we uitspelen als cultureel baken in de noordelijke Westhoek”, klinkt site-ontwikkelaar Stijn Jodts ambitieus.

“Dit Veurnse dorp verdient meer culturele uitstraling”, vindt Jodts. “Er zijn al veel initiatieven geweest maar de mensen daarachter worden ouder en een wissel van macht de laat op zich wachten. Met de eerste editie van het letterenfestival willen we Beauvoorde zijn literaire DNA teruggeven. Het is een initiatief van Herita en de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren kortweg KANTL.” Het festival start op 3 juli vanaf 14.30 uur met KANTeLing. Verschillende sprekers nemen het woord. Informatie over de evolutie van het geletterde engagement, poëzie proza, theater en muziek maken het tot een gevarieerde namiddag. Die dag gaat ook de schrijversresidentie open bij het Kasteel Beauvoorde. Ongetwijfeld vinden literaire talenten daar inspiratie. Donderdag 4 juli doet het kasteel vanaf 14.30 uur dienst als BoekenBurcht. Jeugdauteurs zoals Koen D’Haene, Dirk Nielandt en Stijn Moekaars komen langs. Bodypainters zetten literaire tattoos en beschilderen wie dat wil met een streepje poëzie. Het kasteel vormt op vrijdag 5 juli vanaf 17 uur een heel ander decor namelijk dat van een poëziebordeel. Kleinkunstliefhebbers komen op 6 juli in de namiddag aan hun trekken met optredens van Jonas Winterland en Folgazan. Een boekenmarkt en – ruilbeurs sluiten het letterenfestival zondag 7 juli af.” Tickets voor de verschillende voorstellingen zijn verkrijgbaar via www.wicket.be/kasteel-beauvoorde. Info: www.kasteelbeauvoorde.be.

Werken in het kasteel

De eerstkomende 5 jaar zijn er in het Kasteel Beauvoorde werken gepland met de steun van de Vlaamse overheid. Het hoge vochtgehalte in de kasteelmuren wordt gemeten en aangepakt. De daken en regenwaterafvoeren krijgen een grondige opknapbeurt. Andere werken die op het programma staan zijn het herstel van het metselwerk, de restauratie van het houten dakgebinte en schrijnwerk en van de cultuurgoederen in het kasteel zelf. Vervolgens komt het kasteelpark aan de beurt. Dat kan toegankelijker.