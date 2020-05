Mondmasker dragen verplicht op Veurnse rechtbank, spreken met je advocaat in de wandelgang niet meer toegestaan Bart Boterman

11 mei 2020

14u15 0 Veurne De rechtbanken over het hele land worden opnieuw opgestart en in Veurne is dat niet anders. Ook daar gelden sinds maandagochtend extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo is het dragen van een mondmasker verplicht, net zoals de handen ontsmetten bij het betreden van het gebouw. Een politieagent staat voor de deur om te wijzen op de maatregelen en om die te handhaven.

Volgens persrechter Xavier Stevenaert zijn er verschillende maatregelen doorgevoerd. “Er zijn pijlen aangebracht op de vloer, om de afstand tussen personen in de wandelgangen te bewaren. Ook de stoelen en banken in de zittingszalen zijn anderhalve meter uit elkaar gezet. Er geldt bovendien een samenscholingsverbod in het gebouw. Voor de coronamaatregelen was het de gewoonte dat advocaten en hun cliënten stonden te overleggen in de gang naast de zittingszaal. Dat is niet meer toegelaten en moet buiten het gebouw gebeuren”, aldus de persrechter.

“Voorts is het dragen van een mondmasker verplicht in het gerechtsgebouw, net zoals het ontsmetten van de handen bij het betreden. Elke rechtszaal is natuurlijk anders en heeft zijn eigen kenmerken. In de politierechtbank of familierechtbank zit doorgaans veel meer volk dan op de correctionele rechtbank”, gaat Xavier Stevenaert verder. Bij de politierechtbank van maandagmorgen bijvoorbeeld vonden de zaken zonder advocaten plaats vanaf 9 uur. Advocaten dienden pas om 10 uur op te dagen. Bij de familierechtbank wordt nog steeds zo veel mogelijk gewerkt met schriftelijke conclusies. Op de correctionele rechtbank wordt het aantal zaken dan weer op een bepaald uur geplaatst om zo weinig mogelijk volk tegelijk in de zaal te hebben.

“Het is niet eenvoudig op elke zitting en in elke rechtszaal eenduidige richtlijnen te hanteren. Elke rechter heeft zijn eigen aanpak. Gebruik in elk geval je gezond verstand en volg de maatregelen goed op”, besluit Stevenaert.