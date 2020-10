Minister stelt jachtverbod in tot juni 2021 nadat jagers illegaal gekweekte patrijzen lossen: “Wie niet horen wil, moet voelen” Bart Boterman

05 oktober 2020

13u19 10 Veurne Vlaams minister van Natuur en Handhaving Zuhal Demir heeft een jachtverbod tot juni 2021 ingesteld voor de volledige regio rond Veurne. Dat doet ze Vlaams minister van Natuur en Handhaving Zuhal Demir heeft een jachtverbod tot juni 2021 ingesteld voor de volledige regio rond Veurne. Dat doet ze nadat op 25 september jagers werden betrapt in de buurt van Houtem en De Moeren. Die hadden tientallen illegaal gekweekte patrijzen gelost om ze daarna af te knallen . “Wie niet horen wil, moet voelen. Het illegaal kweken en uitzetten van patrijzen is een onaanvaardbare praktijk”, zegt Demir.

“Onze inspecteurs van Natuur en Bos hebben sterk werk geleverd. Het strafonderzoek loopt om de daders te vervolgen. Maar we zullen zelf niet op onze lauweren rusten en gaan nog een stap verder”, zegt Zuhal Demir (N-VA). “Ik heb beslist dat alle jachtactiviteiten op de kleinwildsoorten fazant, haas en patrijs in het volledige gebied van de wildbeheerseenheid Westland verboden wordt", aldus de minister. Daardoor mag niemand dit jachtseizoen nog op de dieren jagen in Veurne, Alveringem, Vleteren, Lo-Reninge en Poperinge. De wildbeheerseenheid Westland telt 22 jachtrechthouders.

Steeds minder vaak krijgen we nog patrijzen te zien in onze akkers en velden Zuhal Demir, Vlaams minister van Natuur en Handhaving

De Vlaamse regelgeving zegt duidelijk dat de jacht door de minister kan worden gesloten als kleinwildsoorten zijn uitgezet in een wildbeheerseenheid of in het jachtterrein van de betrokken onafhankelijke jachtrechthouder. De minister aarzelde niet om die regel in de praktijk te brengen. “Het jachtverbod voor de 22 jachtrechthouders ging zondag 4 oktober in en geldt tijdens het hele jachtseizoen 2020-2021, dat eindigt op 30 juni 2021", aldus Zuhal Demir.

Vertekend beeld

Ze wijst ook op het feit dat het niet zo goed gaat met de patrijs. “Steeds minder vaak krijgen we nog patrijzen te zien in onze akkers en velden. Tegelijk woedt al jaren discussie tussen jagers en overheid over het aantal patrijzen dat nog in Vlaanderen aanwezig is. Het spreekt voor zich dat het uitzetten van patrijzen die cijfers beïnvloedt en het werkelijke beeld van de populatie vertekent. Bovendien kunnen patrijzen die niet in het wild zijn opgegroeid, zorgen voor de vermenging van genen”, zegt ze.

Betere monitoring

Demir gaf vorige maand al opdracht aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) om tot een betere wetenschappelijke monitoring van de patrijs te komen, zodat de zogenaamde ‘bejaagbaarheid’ van de vogelsoort vanaf volgend jachtseizoen kan worden bijgesteld door de Vlaamse regering.