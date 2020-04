Merendeel van de patiënten in AZ West blijft negatief testen Gudrun Steen

07 april 2020

18u37 0 Veurne Bij het AZ West in Veurne hebben 72 van de 481 patiënten positief getest op Covid-19 sinds de uitbraak van het virus. Het aantal overlijdens blijft op 3.

Momenteel zijn er 15 patiënten opgenomen in het ziekenhuis in Veurne van wie 7 op de afdeling intensieve zorgen. Negen patiënten verblijven tijdelijk op de triage-afdeling te wachten op de onderzoeksresultaten. Het aantal sterfgevallen blijft op 3. AZ West kan de toestroom nog goed aan. Enkel de hoogstnodige consultaties gaan nog door. Bezoek blijft niet toegelaten behalve dan ouders van een opgenomen kind, de partner bij een bevalling of in kritieke situaties.