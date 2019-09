Mémé Maria is 90 jaar en krijgt een optreden van Paul Bruna cadeau GUS

10u10 9 Veurne Maria Ollevier is net negentig jaar geworden en verblijft in het woonzorgcentrum Sint-Anna in Bulskamp. “Die bijzondere leeftijd verdient iets speciaals”, vindt schoonzoon Godfried Onraedt. Hij nodigde Paul Bruna uit die op 26 september een verrassingsoptreden geeft en iedereen mag mee vieren.

Gepensioneerd marktkramer Godfried Onraedt uit De Panne en zijn vrouw Chrisje hebben een verrassing van formaat voor mémé Maria. “Op haar kamer in Sint-Anna staat altijd Ment-tv op. Het inspireerde ons voor haar verjaardagsfeest. Wat als we nu één van de zangers die vaak op die zender te horen is uitnodigen? Ik ken Paul Bruna al jaren en tijdens zijn zomerreeks ‘VBRO Te Lande’ in Merkem vonden we elkaar terug. Paul zal op 26 september optreden vanaf 14.45 uur. Iedereen is welkom, de toegang is gratis. Hij zal twee keer drie kwartier zingen en past zijn repertoire aan aan de senioren. Ambiance verzekerd dus. De opbrengst van de drankverkoop is voor Sint-Anna zelf.” En Maria zelf weet nog van niets. “Mijn vrouw heeft altijd goed voor haar mama gezorgd”, weet Godfried. “Toen ze nog goed was, ging ze kaarten en feesten bij Neos en Okra. Drie jaar geleden mocht ze na een zware val niet meer alleen wonen. In Sint-Anna voelt ze zich helemaal thuis. Als dank voor hun goede zorgen organiseren we dit bijzondere feest.” De deuren gaan op 26 september al om 14 uur open.