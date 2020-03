Meerdere bewoners van Huize Maria Troost opgenomen in AZ West met coronavirus Gudrun Steen Bart Boterman

25 maart 2020

09u33 43 Veurne Een aantal bewoners van Huize Maria Troost, een woonzorgcentrum met 50 kamers net naast het AZ West in Veurne, zijn opgenomen in het ziekenhuis met het coronavirus. In de wandelgangen circuleert het cijfer vijf, maar directeur Koen Declerck wil liever niet communiceren over aantallen, om paniek te voorkomen.

“Er moet al een bewoner besmet geweest zijn voor de maatregelen van kracht werden”, zegt Koen Declerck. “Een aantal van de besmette bewoners mag eerstdaags al terug naar ons centrum komen. Eén persoon was al verzwakt voor deze het slachtoffer werd van het coronavirus en die persoon blijft zwak. Onze 30 verpleeg- en zorgkundigen zijn niet besmet, maar uiteraard wel wat van de kaart. We hebben alle maatregelen strikt gevolgd. We gaan nu nog een stap verder en houden alle bewoners op hun kamer. De algemene activiteiten zijn voorlopig afgeschaft.”

“Onze medewerkers bezoeken de mensen op hun kamer om een praatje te maken of een gezelschapsspelletje te spelen en uiteraard is er ook skype om contact te houden met familie”, aldus Declerck. “Die quarantainemaatregel houden we zeker een week aan en daarna zullen we evalueren. Mocht dat nodig zijn, verlengen we die. We blijven ook inzetten op een doorgedreven aandacht voor hygiëne. We hebben 1750 professionele mondmaskers in huis, onze medewerkers verversen dagelijks hun werkkledij enzovoort. De incubatieperiode is voorbij, dus ik hoop dat het coronavirus nu uit ons centrum is.”

Besmettingen

Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) is op de hoogte. “Huize Maria Troost is momenteel het enige woonzorgcentrum in onze stad waar er mensen besmet zijn geraakt met het coronavirus. Ook in de andere zorginstellingen op ons grondgebied is er nog geen besmetting.”

Dinsdagavond liet het AZ West weten dat het al bijna 200 mensen heeft getest op COVID-19 en daarvan waren er 13 besmet. In het Veurnse ziekenhuis zijn er momenteel negen patiënten opgenomen met het coronavirus.