Meer dan de helft van de Veurnaars kwam al zijn mondmasker halen Gudrun Steen

03 juni 2020

09u47 0 Veurne Veurne koos ervoor om de gratis mondmaskers niet in de brievenbussen te stoppen maar om die via afhaalpunten te verdelen. Ruim 8000 van de in totaal 12.000 mondmaskers zijn verdeeld.

Half april bestelde het Veurnse stadsbestuur 12.000 mondmaskers bij de organisatie Think Pink die zich inzet voor de strijd tegen borstkanker. Tachtig procent van de verkoopsopbrengst is voor kankeronderzoek. Tijdens het pinksterweekend waren er in wijken en dorpen afhaalpunten waar de inwoners zelf om hun mondmasker met filter konden komen. Sinds gisteren kan de rest tijdens de werkuren en op weekdagen naar het stadskantoor De Seylsteen. Veurne heeft 8153 mondmaskers verdeeld, nog een kleine 4000 te gaan. Voor wie er nog om moet komen, één persoon per gezin mag voor alle gezinsleden het mondmasker afhalen op vertoon van de identiteitskaart. Wie echt niet zelf om zijn mondmasker kan komen kan beroep doen op de thuislevering verzorgd door vrijwilligers. Info: www.veurne.be/mondmaskers-aan-huis of 058 33 55 00.