Meer dan 12 procent rijdt te snel tijdens flitsmarathon in Veurne, Lo-Reninge en Alveringem Bart Boterman

09 oktober 2019

17u11 0 Veurne Liefst 12,8 procent van de gecontroleerde bestuurders op het grondgebied van politiezone Spoorkin (Veurne, Alveringem en Lo-Reninge) reed te snel tijdens de flitsmarathon van dinsdag en woensdag. In totaal werden meer dan 600 bestuurders gecontroleerd, wat neerkomt op ongeveer 80 snelheidsovertreders.

“Onze politiezone controleerde vooral de woonkernen", zegt commissaris Toon Fonteyne van de lokale politie Spoorkin. “Snelheidsovertreders creëren er overlast en gevaar. De burgemeesters van Lo-Reninge, Alveringem en Veurne willen hiertegen optreden. Tijdens de flitsmarathon, die 15 uur duurde, zijn in alle woonkernen in onze zone controles gehouden”, aldus de commissaris. Dat resulteerde in een opvallend resultaat, want meer dan 12 procent van de gecontroleerde bestuurders hield zich niet aan de limiet van 50 kilometer per uur. Ze mogen de komende week een boete in de bus verwachten. “We hopen dat deze bestuurders de volgende keer voorzichtiger zijn wanneer ze de zone 50 doorkruisen.” In heel België werden zo'n 30.000 bestuurders geflitst tijdens de flitsmarathon.