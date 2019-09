Meer dan 100 senioren vierden 90ste verjaardag van mémé Maria met Paul Bruna GUS

27 september 2019

11u45 0 Veurne Maria Ollevier beleefde in het woonzorgcentrum in Bulskamp een verjaardag om nooit meer te vergeten. Toen zanger Paul Bruna binnenkwam, was ze verrast maar al snel zwaaide ze enthousiast mee.

“Ik ken Paul Bruna uit Middelkerke al heel lang en wist dat mijn schoonmoeder zijn muziek wel kon smaken”, vertelt schoonzoon Godfried Onraedt uit De Panne. Samen met zijn vrouw Chrisje maakten ze er een mooi verrassingsfeest van. “En een verrassing was het zeker. Meer dan honderd mensen waren aanwezig in het woonzorgcentrum Sint-Anna. Memeetje wist niet wat haar overkwam. Paul had het publiek meteen op zijn hand met zijn aanstekelijke nummers.”

