Man valt in slaap achter stuur en crasht tegen boom: lichtgewond naar ziekenhuis, auto total loss Bart Boterman

24 september 2020

20u05 0 Veurne Langs de Ieperse Steenweg in Veurne is donderdag rond 17.30 uur een zwaar ongeval gebeurd. Een auto crashte tegen een boom.

De bestuurder liep lichte verwondingen op en werd met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Volgens de lokale politie Spoorkin verklaarde het slachtoffer dat hij in slaap gevallen was achter het stuur. Het voertuig is total loss. Door het ongeval was er enige verkeershinder. De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen, regelde het verkeer en liet de wagen takelen.