Man riskeert opnieuw 2 jaar cel voor belaging van ex: 2 dagen na vrijlating meteen 74 berichten Bart Boterman

29 augustus 2019

18u31 0 Veurne Een 39-jarige man uit Veurne werd begin mei nog veroordeeld tot 2 jaar cel met uitstel en een contactverbod met zijn ex na aanhoudende belaging. Slechts 2 dagen na dat vonnis stuurde hij haar 74 berichten via Facebook Messenger, waarop de man meteen weer werd aangehouden voor belaging. Hij riskeert nu 2 jaar effectieve celstraf erbovenop.

“Onverbeterlijk”, noemde de procureur beklaagde Jonas V. uit Veurne. De man had na slagen en belaging aan zijn ex vorig jaar zeven maanden in voorhechtenis gezeten. Tijdens een voorwaardelijke invrijheidstelling ging hij haar toch opzoeken, waarop hij opnieuw in voorhechtenis belandde. De rechter gaf hem begin mei een laatste kans door twee jaar celstraf met uitstel onder voorwaarden uit te spreken, waaronder een contactverbod. Indien de voorwaarden werden geschonden, zou de straf effectief worden. De man kwam dus vrij uit de gevangenis, maar benaderde zijn ex vrijwel onmiddellijk via Facebook Messenger.

Het ging om 74 verstuurde berichten via Messenger, eigenlijk een lange tekst in heel wat aparte stukjes. De vrouw verwittigde haar advocaat, die justitie inlichtte. “Het vonnis van de rechter was zelfs nog niet in voege, wat betekent dat de voorwaarden nog niet van kracht waren en hij ze nog niet kon schenden. Er zit niets anders op om opnieuw 2 jaar cel te vorderen voor belaging bovenop de eerste celstraf met uitstel. Deze man snapt het signaal van justitie helemaal niet en de kans op herval is erg groot", aldus de procureur tijdens het proces. De advocaat van de ex vroeg liefst 5.000 euro schadevergoeding.

“Er compleet over”

De raadsman van de beklaagde ging opvallend genoeg voor de vrijspraak. “Volgens mij is hier geen sprake van belaging. Mijn cliënt is oliedom geweest om haar te sturen, maar in de berichten was er geen enkele dreiging te lezen. Dat staat letterlijk in het proces-verbaal. Zijn toon was bovendien nederig en verontschuldigend. Twee jaar cel vragen voor niet-bedreigende berichten is er compleet over, net zoals 5.000 euro schadevergoeding voor de burgerlijke partij. Je kunt niet stellen dat deze berichten haar rust verstoren. Voordien is ze hem ook gaan opzoeken in de gevangenis, dat werpt een heel ander licht over de feiten”, aldus het verweer van de advocaat. Ondergeschikt aan een vrijspraak opperde hij een werkstraf. Vonnis 3 september.