Man riskeert 12 maanden cel voor zwaar partnergeweld, maar zij blijft hem steunen Bart Boterman

22 november 2019

14u36 0 Veurne Een man uit Veurne riskeert 12 maanden effectieve celstraf voor zwaar partnergeweld. “Maar het slachtoffer is zwak en blijft haar partner verdedigen. Ze is niet in staat zichzelf te behoeden van nieuw geweld of hem te verlaten. Deze mensen mogen niet meer samen zijn”, sprak het openbaar ministerie tijdens het proces in Veurne.

In het verleden werd Rudy W. al veroordeeld voor intrafamiliaal geweld en andere feiten. Het was tijdens een bezoek bij de justitie-assistent in het kader van die eerdere veroordelingen dat de bal aan het rollen ging. De vrouw was haar partner gaan bijstaan, maar de justitie-assistent zag hoe ze volledig onder de blauwe plekken zat. Het dateert van juni vorig jaar. De politie zocht de zaak uit, het parket bracht Rudy W. opnieuw voor de rechtbank. De vrouw zou al jaren slagen krijgen, maar er zelf niet mee naar buiten komen.

“Enkel een effectieve celstraf kan nog soelaas bieden, gezien straffen met probatie-uitstel in het verleden niet mocht baten, zo blijkt. Als maatschappij moeten we het slachtoffer behoeden van meer geweld, ook al blijft ze hem steunen en verdedigen. De feiten zijn meer dan bewezen”, aldus de procureur op het proces. De advocaat van Rudy W., die nog steeds in voorhechtenis zit, pleitte dat het koppel een ernstige problematiek van alcoholmisbruik heeft. “Mijn cliënt vraagt zelf om residentieel opgenomen te worden in een instelling om aan zijn problematiek te werken. Zijn mentale toestand is slecht, met angsten en psychoses. Een verplichte opname zou een grote stap vooruit zijn, in plaats van een gevangenisstraf. Want nu hij in de gevangenis zit drinkt hij niet meer, maar in zijn hoofd is nog niet alles op orde”, aldus de advocaat. Vonnis op 13 december.