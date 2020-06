Man die in kanaal sprong tijdens vlucht voor politie, had eerder enkelband uitgetrokken Bart Boterman

10 juni 2020

13u10 0 Veurne De man die dinsdag in de vooravond in het kanaal in Veurne sprong om te vluchten voor de politie, stond onder elektronisch toezicht, maar had zijn enkelband uitgetrokken. Om deze reden werd Bart S. (34) al een tijdje gezocht door de politie, om hem opnieuw naar de gevangenis over te brengen.

Bart S. uit Veurne had twee jaar celstraf opgelopen door een veroordeling op 1 maart 2019, wegens het dealen van drugs en rijden met de wagen tijdens een rijverbod. De celstraf werd uitgevoerd, maar de man mocht vervroegd vrij onder elektronisch toezicht met een enkelband. Deze enkelband had hij echter verwijderd. Daarom was de man spoorloos en werd hij opnieuw gezocht door de politie. Toen een patrouille hem dinsdag in de vooravond tegenkwam in Veurne, sloeg hij op de vlucht. Op de hielen gezeten door de politie, sprong hij in het kanaal aan de achterkant van het voormalige rijkswachtgebouw in de Zuidburgweg om te ontkomen.

De man hield zich een tijd lang verscholen en de politie riep de brandweer met duikers op om hem uit het sop te halen. Uiteindelijk klauterde de man zelf uit het water aan de overkant, ter hoogte van WZC Ter Linden. Daar werd hij in de boeien geslagen. Het parket van Veurne laat weten dat Bart S. opnieuw naar de gevangenis moet om zijn straf verder uit te zitten. Een enkelband om vervroegd vrij te komen, zal allicht niet meer tot de mogelijkheden behoren.