Man (73) voor rechter na vergiftigen buizerd in jachtgebied

07 september 2020

17u01 0 Veurne Een 73-jarige man uit Veurne moest zich maandag verantwoorden op de rechtbank in Kortrijk omdat hij een buizerd met opzet zou vergiftigd hebben in een jachtgebied in Veurne. De man werkte er eerder als jachtwachter maar verloor zijn erkenning na een eerdere veroordeling in 2018. Ook toen vergiftigde hij vogels. Hij riskeert nu een geldboete van 2.000 euro.

Het was de inspectie van Vogelbescherming Vlaanderen die op 15 februari een melding kreeg van een vergiftigde buizerd. “De buizerd had verkrampte klauwen, dat is een symptoom van vergiftiging”, pleitte de advocaat van Vogelbescherming Vlaanderen. “Uit zijn bek hingen nog ingewanden, restanten van een lokaas. De autopsie van de buizerd bevestigde het vermoeden van vergiftiging. Er werd een uiterst sterk gif teruggevonden dat wel vaker wordt gebruikt om vossen of roofvogels te vergiftigen.” Op 6 maart werd de auto van de beklaagde tegengehouden aan het jachtgebied in Veurne. In zijn auto vonden ze zwarte en paarse dingen. De man zei dat het ging om bloemzaad. Uit onderzoek bleek het wel degelijk om gif te gaan, vergelijkbaar met het gif dat gevonden werd in de buizerd. “Buizerds zijn geen bedreigde maar wel een beschermde diersoort die een belangrijke rol spelen in het voorkomen van over populatie.”

“Enkel bezit gif bewezen”

Volgens de advocaat van de man is enkel het bezit van het gif in zijn auto bewezen. “Dat hij gif zou gebruikt hebben om die buizerd met opzet te doden blijkt nergens uit het dossier”, pleitte de advocaat van de man. “Na de vorige veroordeling in 2018 ging men op zoek naar een nieuwe jachtwachter, maar die functie is erg moeilijk in te vullen. Daardoor bleef hij nog altijd een beetje in functie.” In zijn verhoor gaf de man wel toe het gif te hebben gebruikt tegen ratten, maar dat zou weggespoeld zijn door de regen. “Pure Quatsch”, zegt Vogelbescherming Vlaanderen dat vraagt om de man een schadevergoeding van 1.750 euro op te leggen en het bekostigen van een kweek- en herstelprogramma. Het openbaar ministerie vraagt om de man te veroordelen tot een geldboete van 2.000 euro en de verbeurdverklaring van zijn auto. De advocaat van de man vindt die boetes en de vraag tot verbeurdverklaring nogal buitensporig. “Mocht het om een wolf gaan dan kon het begrijpen, maar het gaat hier om een buizerd, dat is geen zeldzame vogel.” Vonnis op 5 oktober.