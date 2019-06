Man (46) riskeert vijf jaar cel voor poging doodslag op broer met Opinel-mes Bart Boterman

25 juni 2019

19u41 0 Veurne Een 46-jarige man uit Veurne riskeert vijf jaar cel na een poging tot doodslag op zijn eigen broer. Hij stak hem op 6 december vorig jaar in de borst, een culminatie van een jarenlang aanslepende scheefgelopen familieverhouding. “Had hij twee centimeter meer opzij gestoken, was zijn broer dood. Het slachtoffer kroop door het oog van de naald”, aldus het openbaar ministerie.

De beklaagde woonde boven de wijnhandel van zijn broer maar bevond zich aan lager wal. J.L. maakte een zwaar verkeersongeval mee, lijdt aan zware pijnen en zocht zijn heil in alcoholmisbruik en cannabis. “Hij was niet meer in staat zijn eigen leven te controleren en dat woog op de familieverhouding, die volledig verzuurd was. De dag voor de steekpartij werd hij nog hardhandig uit de zaak gezet door de broer tijdens een discussie. Dat kon hij niet verkroppen, waarop hij de volgende morgen zijn broer opwachtte aan het raam en na tal verwijten naar de oprit stormde met een boksbeugel en mes”, aldus het openbaar ministerie dinsdagmorgen tijdens het proces op de Veurnse rechtbank.

“Zijn broer begon met filmen met zijn gsm. Dat werkte als een rode lap op een stier. De beklaagde haalde het mes uit zijn zak en maakte een steekbeweging, waarop zijn broer hevig begon te bloeden. Die man is werkelijk door het oog van de naald gekropen. Twee centimeter opzij en er waren vitale organen geraakt”, ging het openbaar ministerie verder. Ook de beklaagde, die overigens nog steeds in voorhechtenis zit, was geschrokken van zijn eigen daden en stelde nog voor om zijn broer naar het ziekenhuis te brengen, maar die weigerde en belde zijn vriendin. Het openbaar ministerie vorderde vijf jaar cel, waarvan met uitstel onder voorwaarden. De rechercheurs hadden hun onderzoek snel klaar, gezien de steekpartij volledig op camera stond vanuit het perspectief van het slachtoffer.

“Niet de intentie om te doden”

“Mijn cliënt is al jaren gefrustreerd omdat hij zich na zijn ongeval de mindere van de familie voelt. Hij zat inderdaad met een verslavingsproblematiek, door de vele pijnen. Diebewuste morgen wou hij enkel excuses, omdat hij hardhandig werd buiten gezet de dag voordien”, pleitte de advocaat van J.L. “Dat was voor hem mentaal en fysiek namelijk enorm pijnlijk. Dat zijn broer begon te filmen, was olie op het vuur. Hij nam een boksbeugel en Opinel-mes mee naar beneden, maar had niet de intentie om zijn broer te doden. Hij wou hem bedreigen en maakte de verkeerde beweging, met bijna fatale gevolgen. Maar dit was geen poging doodslag”, aldus de raadsman. De advocaat van het slachtoffer ijverde voor een contactverbod en een schadevergoeding. Vonnis op 18 juli.