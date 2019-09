Machine in koffiebranderij vat vuur: brandweer heeft situatie snel onder controle Siebe De Voogt

07 september 2019

12u52 0 Veurne In de Handelsstraat in Veurne is zaterdagmorgen brand uitgebroken in de koffiebranderij van Santos Palace. Een koffiebrandmachine vatte vuur en deed ook wat omliggend materiaal ontbranden.

Het vuur ontstond omstreeks 9.30 uur. De brandweer van Veurne was snel ter plaatse, aangezien hun kazerne op amper 500 meter van het bedrijf gelegen is. De brandweermannen konden voorkomen dat het vuur zich uitbreidde naar de rest van de koffiebranderij. De machine raakte door de vlammen wel zwaar beschadigd, net als wat materiaal in de omgeving ervan. Twee arbeiders die op het moment van de brand binnen aan het werk waren, konden zich tijdig uit de voeten maken. Niemand raakte op die manier gewond.