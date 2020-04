Maandag starten wegenwerken in dorpskern van Beauvoorde Gudrun Steen

17 april 2020

10u32 3 Veurne De rijweg in de Gouden Hoofdstraat, Boonakkerstraat en de Kasteeldreef in het Veurnse dorp Beauvoorde worden vernieuwd. Voor het bouwverlof moet de Kasteeldreef al afgewerkt zijn.

“De werken in de Kasteeldreef gebeuren in twee fases”, legt schepen van Openbaar Domein Anne Dequidt (CD&V) uit. “Wanneer die dreef is afgewerkt, zullen we het kruispunt met de Boonakkerstraat voorlopig herstellen. Vervolgens pakken we de Boonakkerstraat zelf aan. Na half augustus ronden we af met de Gouden Hoofdstraat. Tijdens de werken stippelen we een omleiding uit. Tussen 20 juli en 10 augustus zal er niet gewerkt worden.” Aannemer Knockaert zal de werken uitvoeren voor 708.500 euro. Het Veurnse stadsbestuur wil deze legislatuur sterk inzetten op de renovatie van gemeentewegen die de dorpen met elkaar verbinden. In het meerjarenplan staat daarvoor 8,7 miljoen euro ingeschreven.