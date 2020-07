Maand cel en 400 euro boete voor overtreders van coronamaatregelen Bart Boterman

06 juli 2020

17u50 0 Veurne De Veurnse rechtbank veroordeelde maandagmorgen twaalf beklaagden die tijdens de lockdown de coronamaatregelen overtraden. Het ging om mensen die zich lieten betrappen op meerdere inbreuken, maar ook om mensen die hun minnelijke schikking niet betaalden. Doorgaans was het tarief een maand cel met uitstel en 400 euro boete. Zij die niet kwamen opdagen, kregen een maand cel effectief en 400 euro boete. De rechter deelde ook twee werkstraffen van 50 uur uit.

Een jongeman van 19 jaar uit Nieuwpoort maakte het nogal bont in het begin van de lockdown. “In volle coronacrisis organiseerde hij een verjaardagsfeestje op zijn appartement. Toen de politie aankwam, troffen ze glasscherven en bloed aan. Er waren zeven aanwezigen. Een van hen was uitzinnig van woede. De politie moest de gemoederen bedaren. Daarbovenop gedroeg de beklaagde zich nogal weerspannig”, sprak de procureur tijdens het proces vorige maand. De jongeman vroeg een werkstraf en kreeg die ook van de strafrechter, namelijk 50 uur.

ADHD

Een andere 19-jarige uit Nieuwpoort kreeg dezelfde straf nadat hij drie keer werd betrapt tijdens inbreuken op het samenscholingsverbod en verplaatsingsverbod. Hij was gaan skaten aan het Albertmonument in Nieuwpoort, het skatepark in Middelkerke - dat toen afgesloten was - en werd ook nog aangetroffen bij een vriend op diens appartement in De Panne. Zijn advocaat stelde dat zijn cliënt dakloos en ontworteld van de samenleving is. De jongeman verklaarde zelf dat hij ADHD heeft. Hij verbleef bij vrienden, maar kon niet langer tussen vier muren blijven.

Bier drinken

Een oudere man werd meermaals betrapt op het Guido Gezelleplein in Koksijde toen hij er samen met anderen bier zat te drinken, zonder rekening te houden met de afstandsregels. Hij betwistte de feiten niet en had er ook niets aan toe te voegen. Hij kreeg een maand cel met uitstel en 400 euro boete. Voorts moest ook een man uit Leisele bij Alveringem zich verantwoorden, omdat hij zijn minnelijke schikking niet had betaald. Hij was met zijn auto naar De Panne gereden om te sporten, maar dat mocht niet. Hij kreeg enkel een boete van 208 euro. Zij die verstek lieten, een zestal, kregen een maand cel effectief en 400 euro boete. Éen vonnis wordt vrijdag nog uitgesproken.