Lindendreef uur lang afgesloten voor schouwbrand Bart Boterman

09 juni 2020

12u38 0 Veurne In de Lindendreef in Veurne woedde dinsdag rond 11.30 uur een schouwbrand in een woning. In de buurt was ook een indringende rookgeur waarneembaar.

De brandweer en politie kwamen ter plaatse en lieten de straat afsluiten. De brandweer had het incident weliswaar snel onder controle. De kachel werd afgekoppeld en buiten geplaatst. Er bleef echter nog rook uit de schoorsteen komen. De brandweer ging het vuur in de schouw nog te lijf met de ladderwagen en bluswater. De Lindendreef was meer dan een uur lang afgesloten.