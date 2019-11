Licht op groen voor fietspaden door nieuwe woonbuurt Suikerpark GUS

11 november 2019

10u36 0 Veurne Door het Suikerpark in de Zuidburgweg in Veurne komt er meer dan twee kilometer nieuwe fietsroute. De gemeenteraad keurde daarvoor de samenwerking goed met de West-Vlaamse Intercommunale (WVI)

De nieuwe fietspaden verbinden het centrum met de industriezone en het fietspad Veurne-Avekapelle. “Het dubbelrichtingsfietspad zal 3,5 meter breed zijn met aansluitend een wandelpad”, schetst mobiliteitsschepen Pascal Sticker (Veurne Plus). “We gebruiken slimme verlichting met volgsensoren die enkel werken als er een fietser passeert. De fietsroute kronkelt namelijk door natuurgebied en we willen de rust niet overbodig verstoren. Een vogeluitkijkpunt bij de waterplassen verhoogt de beleving. In een eerste fase leggen we 400 meter fietspad aan tussen de Zuidburgweg en de Brikkerijstraat. Daarna maken we de verbinding met de Vaart- , Werkplaats- en Nijverheidsstraat en uiteindelijk met het bestaande fietspad langs de spoorweg naar Avekapelle. Het fietstracé in de Nijverheidsstraat zal aansluiten met de weg naar de evenementenhal Furnevent.”

De WVI en de provincie West-Vlaanderen betalen de 1,2 miljoen euro die het fietspad kost.