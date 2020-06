Leverancier komt dealer net bevoorraden wanneer politie binnenvalt Bart Boterman

10 juni 2020

14u45 0 Veurne De politie pakte twee jongeren van 19 jaar op in Veurne op verdenking van het dealen van cannabis. Dat laat het parket van Veurne weten. De twee werden op heterdaad betrapt. Toevallig kwam de leverancier van de cannabis net de lokale dealer bevoorraden, toen de politie over ging tot actie.

De ene jongere zou sinds kort de vaste leverancier van de cannabis zijn en de andere zou op zijn beurt verder verkopen. De politiezone Spoorkin had reeds vermoedens ten aanzien van de lokale dealer. Dat deze laatste net werd bevoorraad toen de politie hem ging arresteren, was een meevaller. De leverancier had net 25 gram cannabis bij. De twee werden opgepakt en zullen volgens het parket voor de onderzoeksrechter moeten verschijnen, met het oog op een eventuele aanhouding. Beiden wonen in Veurne.