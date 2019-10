Leider van Albanese mensensmokkelbende opgepakt na veroordeling tot 8 jaar cel Siebe De Voogt

02 oktober 2019

15u26 4 Veurne Een 36-jarige Albanees heeft in de Brugse rechtbank verzet aangetekend tegen de 8 jaar cel en liefst 968.000 euro boete die hij vorig jaar kreeg als leider van een mensensmokkelbende. Astrit R. kwam voor zijn proces niet opdagen, maar zit sinds vorige week in een Engelse cel in het kader van een Gents onderzoek.

Het onderzoek naar de smokkelbende ging van start toen in twee andere onderzoeken telkens hetzelfde gsm-nummer opdook. Na uitvoerig onderzoek kon het gerecht de werking van de bende in kaart brengen. De smokkelaars - waarvan enkele grote vissen de dans ontsprongen - bleken actief op verschillende parkings in Noord-Frankrijk en parkings in onder meer Veurne, Adinkerke en Brugge. Uit telefoontaps bleek de bende tijdens 39 transporten ongeveer 150 transmigranten naar Groot-Brittannië te hebben gebracht. Hun uitvalsbasis was het vroegere Formule 1-hotel in Gent. De transmigranten werden vanuit het hotel naar de parkings gebracht, waar truckers hen kwamen oppikken. De chauffeurs herkenden de transmigranten aan een colaflesje dat één van hen telkens bij zich had.

Astrit R. (36) kreeg als leider van de bende 8 jaar cel en 968.000 euro boete. Het was een veroordeling bij verstek, want de Albanees kwam voor zijn proces niet opdagen. Vorige week werd de man in de boeien geslagen in het Verenigd Koninkrijk naar aanleiding van een Europees aanhoudingsbevel dat door een Gentse onderzoeksrechter werd uitgevaardigd. Hij zit sindsdien in een Engelse gevangenis. In de correctionele rechtbank van Brugge tekende R. intussen verzet aan tegen de 8 jaar cel die hij vorig jaar kreeg. Zijn advocaat Thomas Gillis vroeg de rechtbank woensdagmorgen om het dossier uit te stellen in afwachting van een eventuele uitlevering van zijn cliënt. De zaak komt op 6 november opnieuw voor.