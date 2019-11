Leerlingen Annuntiata kunnen binnenkort genieten van zelfgekweekte appels en peren GUS

28 november 2019

12u06 0 Veurne Deze ochtend stroopten 300 leerlingen van het Annuntiata-instituut in Veurne de mouwen op voor een grote plantactie gecoördineerd door het team van het Regionaal Landschap Westhoek. Zaterdag mag iedereen mee helpen om de 1700 struiken en 40 bomen in de grond te krijgen.

Jaarlijks zijn er in de Westhoek alleen al tien tot vijftien scholen die zo’n plantactie organiseren. De provincie subsidieert voor maximum 85 procent. “Bij het Annuntiatia-instituut lag een desolaat stuk grasland aan de kant van het Vaubanpark”, zegt Bart Depestele van het Regionaal Landschap. “Daar huizen onder meer de zeldzame Eikelmuis en de Argusvlinder. We willen jongeren terug in de natuur krijgen en hoe kan dat beter dan zo’n plek te creëren in hun school. Ze zullen bessen, appels, peren, moerbei en kersen kunnen plukken om in de leskeuken te gebruiken. Dit jaar leggen we er ook nog een looppiste aan. Verder denken we aan nestkastjes, een weerstation en een insectenhotel. Uiteraard voorzien we ook de nodige zitplaatsen want leerkrachten kunnen er gerust lesgeven op een mooie lente- of zomerdag.” De provincie subsidieert dat project voor 5000 euro. De school past nog een kleine 900 euro bij.

Ook de buurt wordt erbij betrokken. Medewerkers van de stad Veurne boorden de plantgaten en het VTI van Poperinge leende wat tuinmateriaal uit. Nu zaterdag 30 november is iedereen vanaf 9.30 uur welkom in de school in de Daniël Dehaenelaan om mee te helpen planten. Breng zelf een spade mee en doe stevig schoeisel aan.