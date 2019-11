Landbouwer (68) wordt meegesleurd door aandrijfas achter tractor: slachtoffer overleden Bart Boterman

20 november 2019

20u17 0 Veurne In De Moeren in Veurne is woensdag rond 17 uur een 68-jarige landbouwer om het leven gekomen door een noodlottig arbeidsongeval. De man werd meegetrokken door de aandrijfas tussen tractor en mestkar op het landbouwbedrijf van zijn zoon, in de Kosterstraat.

De landbouwer liet de boerderij aan zijn zoon over, maar steekt geregeld nog een handje toe. Woensdagnamiddag was hij het land gaan bemesten. Toen hij de tractor en mestkar achteraf wou parkeren op het erf, sloeg het noodlot toe. Tijdens het manoeuvreren stapte de man uit de tractor om te gaan kijken. Hij kwam echter te dicht bij de aandrijfas van de mestkar en werd meegesleurd. Zijn familie had meteen door dat er iets niet pluis was en trof hem aan. Ze verwittigden meteen de hulpdiensten.

De mugdienst van het AZ West in Veurne, een ambulance, de politie en de brandweer snelden naar het erf. Er werd nog tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren. Hij stierf echter aan inwendige bloedingen. Slachtofferhulp van de politiezone Spoorkin ontfermt zich over de familie van het slachtoffer.