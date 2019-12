Laatstejaars Veurns college zorgen met mini-onderneming voor beleving in Veurne GUS

17u14 0 Veurne De leerlingen van het zesde jaar van het College in Veurne stellen hun mini-onderneming L.E.A.V voor. Dat staat voor Lovely Events At Veurne. Met activiteiten zorgen de jongeren voor extra beleving. Het is uitkijken naar de light run op 8 februari.

De jongens en meisjes van de richtingen Economie-Wiskunde en van Economie-Moderne Talen zijn de zaakvoerders van L.E.A.V. Hun eerste activiteit was een carwash. De volgende is de ‘light run’ op 8 februari. Dat is een loopwedstrijd waarbij de deelnemers ’s avonds een verlicht parcours van zeven kilometer lopen of wandelen. Het start om 19 uur aan het College in de Karel Coggelaan. Kaarten in voorverkoop kosten acht euro, aan de deur is dat tien euro. Voor de winnaars zorgen de leerlingen voor een mooie prijs. Inschrijven kan vanaf vandaag door te mailen naar leavcollegeveurne@gmail.com.