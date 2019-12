Korpschef politie Spoorkin dient ontslag in: “Veurne, Alveringem en Lo-Reninge zijn te rustig. Meer uitdaging nodig” Bart Boterman

17 december 2019

16u28 12 Veurne Korpschef Devid Camerlynck (45) van politiezone Spoorkin (Veurne, Alveringem, Lo-Reninge) heeft op het politiecollege zijn mandaat van korpschef neergelegd. Camerlynck, sinds maart 2017 hoofdcommissaris, heeft naar eigen zeggen een andere toekomstvisie over de zone dan het politiecollege en is daarnaast op zoek naar meer uitdaging. “Het klinkt misschien oneerbiedig, maar de zone Spoorkin is te rustig voor mij”, vertelt hij.

Onder coördinatie van Devid Camerlynck onderging de zone Spoorkin, het kleinste politiekorps van West-Vlaanderen, de laatste jaren modernisering en uitbreiding. Dat gaat onder meer over de verdere uitbouw van de verkeersdienst, de inzet van mobiele en vaste ANPR’s-camera’s, de beveiliging van de politiecommissariaten, de oprichting van een lokale computer crime unit en het invoeren van een aantal geautomatiseerde tools om de interne communicatie te bevorderen. De zonechef wou nog verder gaan met de uitbreiding van het korps, maar vond daarvoor geen steun in het politiecollege.

Te klein, te rustig

“Mijn visie omtrent de toekomst van de politiezone staat niet altijd in dezelfde lijn met die van het politiecollege, onder meer over innovatie en uitbreiden van diensten. Ik vond onvoldoende nieuwe uitdagingen en onvoldoende omkadering. Aan de andere kant is het verklaarbaar dat de burgemeesters een andere evolutiesnelheid willen hanteren”, zegt Devid Camerlynck. “Onze politiezone is vrij rustig en er gebeurt relatief weinig criminaliteit. De transmigrantenproblematiek steekt af en te de kop op, maar is beheersbaar. Grote evenementen zoals festivals of voetbalmatchen, en de zomerdrukte zoals aan de kust, kennen wij amper. Het klinkt misschien oneerbiedig, maar Veurne, Alveringem en Lo-Reninge zijn te rustig voor mij. Ik kom heb meer uitdagingen nodig”, aldus de ontslagnemende korpschef. .

Van inspecteur tot directeur tot korpschef

Camerlynck startte zijn carrière in 1996 als inspecteur bij de politie van Poperinge, zijn woonplaats. In 2001 ging Camerlynck voor drie jaar aan de slag op de dienst Internationale Politiesamenwerking in Brussel. Daarna was hij tien jaar lang Directeur Operaties bij de federale politie in Kortrijk en daarna vier jaar directeur van de Communicatie- en Dispatchingsdienst van de federale politie in Brugge. In maart 2017 werd hij korpschef bij de politiezone Spoorkin. Op korte termijn komt er een vacature voor een nieuwe korpschef in samenspraak met de politieraad. In afwachting van een nieuwe uitdaging blijft Camerlynck wel aan de slag als waarnemend korpschef.

Nieuwe functie in West-Vlaanderen

“Mijn beslissing om mijn mandaat ter beschikking te stellen was moeilijk en ik heb er lang over nagedacht. Ik wil trouwens alle medewerkers danken voor hun inzet en motivatie de afgelopen drie jaar en de veranderingsprocessen in het korps te ondersteunen. Ook de leden van het politiecollege en de politieraad wil ik danken voor hun vertrouwen en het vrijmaken van de nodige centen om het politiekorps te versterken", aldus hoofdcommissaris Camerlynck. “Het is zijn bedoeling om actief te blijven binnen de geïntegreerde politie in West-Vlaanderen, maar waar en in welke functie is nog niet beslist", besluit hij.