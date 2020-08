Kleuterjuf Griet is vanaf morgen schooldirecteur samen met Marieke Stubbe Gudrun Steen

31 augustus 2020

17u06 22 Veurne Het wordt een spannende eerste schooldag voor Griet Lenders (41) uit Veurne. Zij maakt vanaf morgen deel uit van het directieteam van de vrije basisscholen Vliegerboom in Bulskamp en Droomvlieger in Veurne samen met Marieke Stubbe uit Beauvoorde.

Marieke Stubbe is al langer directeur van beide scholen en krijgt versterking van Griet. Zij is geen onbekende, want ze heeft al een loopbaan van twintig jaar als kleuterjuf achter de rug. “Ze volgt de kleuterklassen op in beide scholen en legt daarbij de focus op zorg, ICT en digitalisering”, legt Marieke uit, die de algemene coördinatie in handen houdt. Griet volgt Els Vanhee op die zelf liever terugkeert naar de vertrouwde klasvloer.

In Bulskamp starten morgen 72 kinderen en in de afdeling in Veurne 170. Met een knipoog naar de bubbels zullen ze bellen blazen en creatief zijn met ‘bubbelplastic’ op 1 september.