Klant steelt iPhone van pizzabakster (26): “Voor de gouden tip geef ik een gratis pizza weg” Bart Boterman

17 september 2019

18u58 71 Veurne De 26-jarige Nimfa Allyn van Five Slice Pizza in de Zuidstraat in Veurne looft een gratis pizza uit voor een gouden tip over de diefstal van haar iPhone. “Zaterdagavond stal een klant mijn iPhone tijdens een bestelling. Als de tip iets oplevert, lever ik de pizza met plezier aan huis”, zegt ze.

De dief, een man van eind de dertig, kwam zaterdag rond 20 uur de zaak binnen. “Hij bestelde een pizza om rond 20.45 uur te komen ophalen. Kort nadat hij weg was, stopte de muziek in de pizzeria. Ik was namelijk liedjes aan het afspelen met mijn iPhone. Ik spurtte naar buiten, maar de dief was nergens meer te zien”, vertelt Nimfa Allyn uit Adinkerke. Ze belde de politie en ging zelf nog tien minuten lang zoeken, tevergeefs. Ook de politie kon niemand meer vinden.

“Ik was er best van aangedaan, omdat ik gewoonweg voor mijn neus bestolen ben. Heel de avond was om zeep en alle bestellingen liepen in het honderd. Ik voel me best schuldig tegenover mijn werkgever”, zucht Nimfa, die amper vier maanden bij Five Slice Pizza werkt. “De diefstal van mijn iPhone is een ferme streep door mijn rekening. Daarom loof ik een gratis pizza uit voor wie een gouden tip heeft die naar de dader kan leiden.”

Camerabeelden

Volgens haar is de dief mager gebouwd en ontbreekt hij enkele tanden. Om de opsporing wat overzichtelijk te laten verlopen, vraagt ze mensen met een bruikbare tip eerst contact op te nemen met de politiezone Spoorkin en daarna via nimfallyn@hotmail.com.

Via een naburige zaak bemachtigde ze camerabeelden vanop straat, waarop ze de dader herkende. Ze plaatste de beelden ook al op Facebook.