Kermis in wijk Nieuwstad dit weekend GUS

02 juli 2019

07u09 0 Veurne De wijk Nieuwstad in Veurne maakt zich op voor een druk weekend met een rommelmarkt, optredens en een oldtimerrit.

De rommelmarkt start zaterdag 6 juli om 8 uur. Liefst twee kilometer standen zullen er staan in de Brugsesteenweg, Zannekinlaan, Olmenlaan, Elzenlaan, Populierenlaan, Veldstraat en Bieswalstraat. Michael Angelo zorgt voor de muzikale noot. Autoliefhebbers moeten zondag aanduiden in hun agenda. Vanaf 9 uur verzamelen oldtimers in de Brugsesteenweg. Eens de bolides zijn vertrokken is het tijd voor muziek geproduceerd door LX-ier. Kaarten voor de barbecue ’s middags zijn onder meer verkrijgbaar bij Carl Lermytte op 058 31 65 61. Een ticket kost 15 euro voor volwassenen en 8 euro voor kinderen tot twaalf jaar. De calorieën verbranden kan tijdens de groepswandeling georganiseerd door de wandelclub van Veurne. De tocht van 7 kilometer start om 14 uur aan de feesttent en is gratis. Dansgroep Adagio mag het kermisweekend afsluiten.