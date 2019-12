Kasteel Beauvoorde gaat vanaf 2022 in de steigers maar zal nooit volledig gesloten zijn GUS

02 december 2019

12u34 0 Veurne Het kasteel in Beauvoorde bij Veurne heeft last van vochtproblemen. Een grondige restauratie dringt zich op. De komende twee jaar wordt alles onderzocht, de eigenlijke werken starten vanaf 2022. Het kasteel gaat niet op slot. Het project wordt geïntegreerd in de werking met onder meer werfbezoeken.

Het kasteel in Beauvoorde heeft twee keer goed nieuws. De najaarstentoonstelling ‘Grote kunst voor kleine kenners’ is zo’n groot succes dat ze verlengd wordt tot en met de paasvakantie. “Al ruim 5000 kwamen langs en dat terwijl de expo pas sinds september open is”, klinkt siteverantwoordelijke Stijn Jodts opgewekt. “Tijdens de komende kerstvakantie wordt die expo onze grootste activiteit. De vrolijke tekeningen van Thaïs Vanderheyden die gekende meesterwerken uitbeelden kunnen een breed publiek boeien. Daarnaast vertelt Warre Borgmans in de audiogids op een leuke manier de geschiedenis van de kunstwerken. Vanaf november zijn schoolbezoeken extra voordelig. Door de steun van de provincie krijgen scholen de helft van de transport- en andere bezoekkosten terugbetaald. Check www.west-vlaanderen.be/erfgoed.”

Restauratie

Het tweede goede nieuws is dat de restauratie van het kasteel op de planning staat. Niet alleen het vochtprobleem wordt aangepakt. Het volledige interieur krijgt een grondige opknapbeurt. “We laten de daken en regenwaterafvoeren vernieuwen”, overloopt communicatiemedewerker Chloé Spruyt. “Het houten dakgebinte en schrijnwerk restaureren we en het metselwerk wordt hersteld. Samen met Inter en het Agentschap Onroerend Erfgoed onderzoeken we hoe we het monument toegankelijker kunnen maken. De werken starten in het voorjaar van 2022 en zullen twee jaar duren. In een volgende fase komt het kasteelpark aan de beurt. Ook daar zetten we in op toegankelijkheid met nieuwe paden. We mikken op midden 2028 voor de afronding van het volledige project dat 3.820.000 euro zal kosten. De Vlaamse overheid subsidieert een groot deel.” Chloé geeft nog mee dat ondanks de geplande werken het kasteel nooit volledig gesloten zal worden. Er zullen zelfs werfbezoeken georganiseerd worden.”

Info: www.kasteelbeauvoorde.be.